ФОТО. На зависть всем. Роналду показал свое тело во время тренировки

Криштиану Роналду не перестает удивлять на поле, делая хет-трик в первом матче нового года, так и за его пределами. Португальский форвард Ювентуса не отдыхает ни секунды. Даже по утрам он занимается с гирей, Роналду показал свое фото с утренней тренировки.