ФОТО. На зависть всем. Роналду показал свое тело во время тренировки

Криштиану Роналду не перестает удивлять на поле, делая хет-трик в первом матче нового года, так и за его пределами. Португальский форвард Ювентуса не отдыхает ни секунды. Даже по утрам он занимается с гирей, Роналду показал свое фото с утренней тренировки.
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Источник — Sport.ua
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