ВИДЕО. Юве разгромил Кальяри, Роналду оформил рекордный 36-й хет-трик

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0) оформил свой 36-й хет-трик в европейских чемпионатах.

Это лучший показатель (отсчет ведется с января 2008 года). Второе место у Лионеля Месси («Барселона»), который сделал 34 хет-трика, за ним расположился Луис Суарес (16 хет-триков).

Туринский «Ювентус» стал единоличным лидером чемпионата Италии (45 баллов), опережая «Интер» на три очка (42).

Чемпионат Италии. Серия A

18-й тур, 6 января

«Ювентус» – «Кальяри» – 4:0

Голы: Роналду, 49, 67, пенальти, 82, Игуаин, 81.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру, Мерих Демирал, Матюиди (Эмре Джан, 83), Пьянич, Рэмси (Дуглас Коста, 80), Рабьо, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 70).

«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Каччаторе (Фараго, 61), Пеллегрини, Валюкевич, Чигарини (Олива, 85), Наингголан, Жоау Педру, Рог, Нандес, Симеоне (Черри, 80).

Предупреждения: Рабьо, 41. Жоау Педру, 48.

Судья: Джакомелли (Италия).

Турин. Стадион «Алльянц».

Турнирная таблица Серии A