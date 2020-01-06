ВИДЕО. Юве разгромил Кальяри, Роналду оформил рекордный 36-й хет-трик

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0) оформил свой 36-й хет-трик в европейских чемпионатах.
Это лучший показатель (отсчет ведется с января 2008 года). Второе место у Лионеля Месси («Барселона»), который сделал 34 хет-трика, за ним расположился Луис Суарес (16 хет-триков).
Туринский «Ювентус» стал единоличным лидером чемпионата Италии (45 баллов), опережая «Интер» на три очка (42).
Чемпионат Италии. Серия A
18-й тур, 6 января
«Ювентус» – «Кальяри» – 4:0
Голы: Роналду, 49, 67, пенальти, 82, Игуаин, 81.
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру, Мерих Демирал, Матюиди (Эмре Джан, 83), Пьянич, Рэмси (Дуглас Коста, 80), Рабьо, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 70).
«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Каччаторе (Фараго, 61), Пеллегрини, Валюкевич, Чигарини (Олива, 85), Наингголан, Жоау Педру, Рог, Нандес, Симеоне (Черри, 80).
Предупреждения: Рабьо, 41. Жоау Педру, 48.
Судья: Джакомелли (Италия).
Турин. Стадион «Алльянц».
Турнирная таблица Серии A
Лучшие моменты матча Ювентус - Кальяри
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Игуаин (Ювентус).
|66'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
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Источник — Sport.ua
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