18-й тур
Ювентус
4:0
Кальяри
06.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Юве разгромил Кальяри, Роналду оформил рекордный 36-й хет-трик

Второе место у Лионеля Месси, за которым расположился Луис Суарес

  • 06.01.2020 18:43
  • 2517 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Юве разгромил Кальяри, Роналду оформил рекордный 36-й хет-трик
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0) оформил свой 36-й хет-трик в европейских чемпионатах.
 
Это лучший показатель (отсчет ведется с января 2008 года). Второе место у Лионеля Месси («Барселона»), который сделал 34 хет-трика, за ним расположился Луис Суарес (16 хет-триков).
 
Туринский «Ювентус» стал единоличным лидером чемпионата Италии (45 баллов), опережая «Интер» на три очка (42). 
 
Чемпионат Италии. Серия A
 
18-й тур, 6 января
 
«Ювентус»  «Кальяри»  4:0
 
Голы: Роналду, 49, 67, пенальти, 82, Игуаин, 81.
 
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру, Мерих Демирал, Матюиди (Эмре Джан, 83), Пьянич, Рэмси (Дуглас Коста, 80), Рабьо, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 70).
 
«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Каччаторе (Фараго, 61), Пеллегрини, Валюкевич, Чигарини (Олива, 85), Наингголан, Жоау Педру, Рог, Нандес, Симеоне (Черри, 80).
 
Предупреждения: Рабьо, 41. Жоау Педру, 48.
 
Судья: Джакомелли (Италия).
 
Турин. Стадион «Алльянц».
 
 

Лучшие моменты матча Ювентус - Кальяри
82' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
81' ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Игуаин (Ювентус).
66' ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ювентус).
49' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 06.01.2020 20:14
    0
    У Месси 35 хет - триков в чемпионате Испании, а не 34, как написал автор совершенно далекий человек от футбола. Если не знать о таких людях, как Месси, то этого писаку вообще нельзя допускать к футболу. А Месси еще забьет много хет - триков и обойдет Роналду, так как он на 2.5 года младше от Роналду, а в футболе это очень много. Да, и специалисты с футбол юа, исправьте 34 на 35.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 06.01.2020 20:14
    0
    У Месси 35 хет - триков в чемпионате Испании, а не 34, как написал автор совершенно далекий человек от футбола. Если не знать о таких людях, как Месси, то этого писаку вообще нельзя допускать к футболу. А Месси еще забьет много хет - триков и обойдет Роналду, так как он на 2.5 года младше от Роналду, а в футболе это очень много. Да, и специалисты с футбол юа, исправьте 34 на 35.
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