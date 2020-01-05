18-й тур
Ювентус
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Кальяри
06.01.2020 16:00

Ювентус – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Криштиану Роналду и компания попытаются начать 2020 год с победы

  • 05.01.2020 20:05
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Ювентус – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
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В понедельник, 6 января, в матче 18-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на домашней арене «Альянц Стадиум» примет «Кальяри».
 
«Ювентус» знатно лихорадит в первой части сезона. Несмотря на приличные результаты, игра команды оставляет желать лучшего, о чем неоднократно высказывался и наставник Маурицио Сарри. 
 
Тем не менее, в Лиге чемпионов групповой этап чемпион Италии провел великолепно, набрав 16 очков из 18 возможных и выйдя с первого места группы D в 1/8 финала турнира. В Серии А миланский «Интер» всеми силами пытается навязать туринцам борьбу за скудетто. После 17 туров «Ювентус» и «нерадзурри» набрали по 42 очка и имеют равные шансы на чемпионство.
 
Поражение 1:3 от «Лацио» в Суперкубке Италии, ставшим для «старой синьоры» уже вторым в сезоне, явно должно встряхнуть команду, единственной потерей которой перед встречей с «Кальяри» является Родриго Бентанкур, у которого дисквалификация.
 
Что касается соперника «старой синьоры» по предстоящему матчу, то «Кальяри» является одним из главных открытий первого круга чемпионата. Команда Роландо Марана находится на шестом месте в таблице, набрав 29 очков за 17 матчей.
 
Не так давно «Кальяри» находился в зоне Лиги чемпионов, но в последних турах из-за трех матчей без побед пропустил вперед «Аталанту» и «Рому». Сначала «Кальяри» сыграл вничью с «Сассуоло» (2:2), а затем последовали два поражения с одинаковым счетом 1:2 от «Лацио» и «Удинезе».
 
Явным фаворитом считается «Ювентус», но вряд ли команде Маурицио Сарри удастся легко взять три очка в первом поединке в 2020 году.
 
Ориентировочные составы: 
 
«Ювентус»: Щенсный – Сандро, Де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Рабьо, Дибала, Роналду, Игуаин.
 
«Кальяри»: Олсен – Пеллегрини, Клаван, Чеппителли, Каччаторе, Рог, Чигарини, Нандес, Наингголан, Симеоне, Педро.
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6 января, понедельник

«Ювентус» – «Кальяри»
Турин. Стадион «Альянц Стадиум». 22:00
ЮВЕНТУС — КАЛЬЯРИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 1:0

 

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Источник — Sport.ua

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