В понедельник, 6 января, в матче 18-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на домашней арене «Альянц Стадиум» примет «Кальяри».
«Ювентус» знатно лихорадит в первой части сезона. Несмотря на приличные результаты, игра команды оставляет желать лучшего, о чем неоднократно высказывался и наставник Маурицио Сарри.
Тем не менее, в Лиге чемпионов групповой этап чемпион Италии провел великолепно, набрав 16 очков из 18 возможных и выйдя с первого места группы D в 1/8 финала турнира. В Серии А миланский «Интер» всеми силами пытается навязать туринцам борьбу за скудетто. После 17 туров «Ювентус» и «нерадзурри» набрали по 42 очка и имеют равные шансы на чемпионство.
Поражение 1:3 от «Лацио» в Суперкубке Италии, ставшим для «старой синьоры» уже вторым в сезоне, явно должно встряхнуть команду, единственной потерей которой перед встречей с «Кальяри» является Родриго Бентанкур, у которого дисквалификация.
Что касается соперника «старой синьоры» по предстоящему матчу, то «Кальяри» является одним из главных открытий первого круга чемпионата. Команда Роландо Марана находится на шестом месте в таблице, набрав 29 очков за 17 матчей.
Не так давно «Кальяри» находился в зоне Лиги чемпионов, но в последних турах из-за трех матчей без побед пропустил вперед «Аталанту» и «Рому». Сначала «Кальяри» сыграл вничью с «Сассуоло» (2:2), а затем последовали два поражения с одинаковым счетом 1:2 от «Лацио» и «Удинезе».
Явным фаворитом считается «Ювентус», но вряд ли команде Маурицио Сарри удастся легко взять три очка в первом поединке в 2020 году.
Ориентировочные составы:
«Ювентус»: Щенсный – Сандро, Де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Рабьо, Дибала, Роналду, Игуаин.
«Кальяри»: Олсен – Пеллегрини, Клаван, Чеппителли, Каччаторе, Рог, Чигарини, Нандес, Наингголан, Симеоне, Педро.
6 января, понедельник
|«Ювентус» – «Кальяри»
|Турин. Стадион «Альянц Стадиум». 22:00
|ЮВЕНТУС — КАЛЬЯРИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
|Прогноз Sport.ua — 1:0
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Источник — Sport.ua
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