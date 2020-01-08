Фернандиньо ведет переговоры с Ман Сити о продлении контракта

Игрок может остаться в клубе еще на год

  • 08.01.2020 16:16
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Фернандиньо ведет переговоры с Ман Сити о продлении контракта
© Twitter. Фернандиньо
Бразильский хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо подтвердил, что ведет переговоры с клубом о продлении соглашения.
 
«Когда я продлил прошлый контракт в 2018 году, мы включили в него пункт об автоматическом продлении при определенных условиях. Мы уже начали переговоры в прошлом месяце, клуб заинтересован в продлении. Я также хочу остаться», - сказал Фернандиньо.
 
Отметим, что в этом сезоне Фернандиньо чаще всего играет на позиции центрального защитника.
 
На его счету 17 матчей в чемпионате Англии.
 
Ранее сообщалось, что Фернандиньо хочет подписать ПСЖ.
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Источник — ESPN

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