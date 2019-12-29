Фернандиньо может продолжить карьеру в ПСЖ

Экс-футболист «Шахтера» летом, вероятно, покинет «Манчестер Сити»

  • 29.12.2019 23:03
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Фернандиньо может продолжить карьеру в ПСЖ
© ФК Манчестер Сити. Фернандиньо

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», в летнее трансферное окно может переехать в чемпионат Франции.

Заинтересованность в услугах 34-летнего ветерана проявляет лидер тамошнего футбола «Пари Сен-Жермен». Спортивный директор парижан Леонардо уже наводил справки о Фернандиньо и его возможном переезде во Францию после истечения контракта с «Манчестер Сити».

Напомним, трудовое соглашение Фернандиньо с «горожанами» истекает 30 июня 2020 года, а новый контракт английский клуб предлагать опытному бразильцу не спешит, по причине чего существует высокая вероятность того, что хавбек покинет «Манчестер Сити» свободным агентом.

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Источник — Le 10 Sport

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