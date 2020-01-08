Тамаш КАДАР: «Слухи о Фехерваре – полнейшая ложь»

Защитник киевского «Динамо» не вел переговоров с венгерским клубом

  • 08.01.2020 16:02
  • 643 просмотра
  • 6 комментариев
Тамаш КАДАР: «Слухи о Фехерваре – полнейшая ложь»
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар
Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар прокомментировал слухи о контактах с венгерским «Фехерваром» («МОЛ Види»).
 
- Ты действительно ведешь переговоры с «Види»?
- Это полнейшая ложь! В прошлый раз я разговаривал с Золтаном Ковачем, спортивным директором «Види» в прошлом году, потому что у них был тренировочный сбор в Марбелье, как и у нас. У меня с ним хорошие отношения, мы вместе работали в «Диошдьёре», но с момента нашей последней встречи мы даже не обменивались сообщениями. Я не знаю, говорил ли мой менеджер с Ковачем или с кем-либо из лидеров «Види», но если это было, то это, конечно, не в моих интересах. Это неправда, что я был в «Фехерваре», я не проходил там медицинское обследование и не буду его посещать.
 
- Но многие источники утверждали это ...
- Я не читаю статьи, особенно в Интернете, потому что там много ложной информации. Вот почему я даже не делаю заявлений. Я был озадачен новостями, когда моя семья и друзья рассказали мне, что они читают. Я думаю, у меня должны быть правдивые новости обо мне.
 
- Какая часть слухов ранит тебя больше всего?
- Тот факт, что я просил больше, чем давал «Види», и именно поэтому я не стал их игроком. Это отвратительная ложь! Не говоря уже о том, что если кто-то проходит в клубе медосмотр, стороны уже договорились. Но я подчеркиваю, я не был там, потому что не было никакой консультации между мной и моим менеджером с людьми из этого клуба. Все, что появилось в прессе – 100% ложь. Вот почему я не общаюсь с журналистами, будь они из Венгрии или Украины.
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Источник — NB1

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 16:22
    0
    jekаfunny, 08.01.2020 16:17
    ну давай тебя еще и на этой ветке обоссым , для полноты картины так сказать!
    Целлофан, да ты обоссаный и обосранный по жизни. Поэтому тебе нужно заткнуть ипальник и молча сидеть с своём инвалидном кресле
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 16:17
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 16:08
    Урааааааа!!! Самый бесполезный защитник остаётся в голубой помойке Я рад!
    ну давай тебя еще и на этой ветке обоссым , для полноты картины так сказать!
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 08.01.2020 16:14
    0
    Тамаш КАДАР: «Слухи о Фехерваре – полнейшая ложь, я с Динамо навсегда!»
    Защитник киевского «Динамо» успокоил киевских болельщиков
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 08.01.2020 16:09
    +2
    Шкода...
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 16:08
    -2
    Урааааааа!!! Самый бесполезный защитник остаётся в голубой помойке Я рад!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 08.01.2020 16:07
    +2
    Жаль. Я так хотел чтоб это оказалось правдой
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 08.01.2020 16:09
    +2
    Шкода...
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 08.01.2020 16:07
    +2
    Жаль. Я так хотел чтоб это оказалось правдой
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 16:22
    0
    jekаfunny, 08.01.2020 16:17
    ну давай тебя еще и на этой ветке обоссым , для полноты картины так сказать!
    Целлофан, да ты обоссаный и обосранный по жизни. Поэтому тебе нужно заткнуть ипальник и молча сидеть с своём инвалидном кресле
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 16:17
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 16:08
    Урааааааа!!! Самый бесполезный защитник остаётся в голубой помойке Я рад!
    ну давай тебя еще и на этой ветке обоссым , для полноты картины так сказать!
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 08.01.2020 16:14
    0
    Тамаш КАДАР: «Слухи о Фехерваре – полнейшая ложь, я с Динамо навсегда!»
    Защитник киевского «Динамо» успокоил киевских болельщиков
    Ссылка
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