Тамаш КАДАР: «Слухи о Фехерваре – полнейшая ложь»

- Ты действительно ведешь переговоры с «Види»?

- Это полнейшая ложь! В прошлый раз я разговаривал с Золтаном Ковачем, спортивным директором «Види» в прошлом году, потому что у них был тренировочный сбор в Марбелье, как и у нас. У меня с ним хорошие отношения, мы вместе работали в «Диошдьёре», но с момента нашей последней встречи мы даже не обменивались сообщениями. Я не знаю, говорил ли мой менеджер с Ковачем или с кем-либо из лидеров «Види», но если это было, то это, конечно, не в моих интересах. Это неправда, что я был в «Фехерваре», я не проходил там медицинское обследование и не буду его посещать.

- Но многие источники утверждали это ...

- Я не читаю статьи, особенно в Интернете, потому что там много ложной информации. Вот почему я даже не делаю заявлений. Я был озадачен новостями, когда моя семья и друзья рассказали мне, что они читают. Я думаю, у меня должны быть правдивые новости обо мне.

- Какая часть слухов ранит тебя больше всего?

- Тот факт, что я просил больше, чем давал «Види», и именно поэтому я не стал их игроком. Это отвратительная ложь! Не говоря уже о том, что если кто-то проходит в клубе медосмотр, стороны уже договорились. Но я подчеркиваю, я не был там, потому что не было никакой консультации между мной и моим менеджером с людьми из этого клуба. Все, что появилось в прессе – 100% ложь. Вот почему я не общаюсь с журналистами, будь они из Венгрии или Украины.