Джейдон Санчо останется в Боруссии до конца сезона

Английский хавбек Джейдон Санчо не покинет «Боруссию» в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Sky Sports, дортмундский клуб не собирается продавать 19-летнего футболиста в январе. Отмечается, что «Боруссия» не может найти замену игроку зимой.
Отметим, что Санчо интересен ПСЖ, «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселона».
В этом сезоне Санчо забил 9 мячей и отдал 9 голевых передач в 15 матчах Бундеслиги.
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Источник — Sky Sports
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