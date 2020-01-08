ФОТО. Самые продолжительные серии без поражений в Европе

Серия без поражений Ливерпуля уже насчитывает год и остался один матч, чтобы команда Юргена Клоппа попала в ТОП-10 беспроигрышных серий. На данный момент мерсисайдцы не проигрывают уже 37 матчей.
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Источник — Sport.ua
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