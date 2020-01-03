Ливерпуль год не проигрывает в АПЛ

«Ливерпуль» благодаря победе над «Шеффилд Юнайтед» (2:0) продлил беспроигрышную серию в английской Премьер-лиге до одного года.
Последнее поражение команды Юргена Клоппа в чемпионате Англии произошло 3 января 2019 года, тогда «Манчестер Сити» нанес «красным» поражение со счетом 2:1.
За это время «Ливерпуль» только пять раз сыграл вничью, одержав при этом 32 победы. В сезоне 2019/20 «Ливерпуль» уверенно мчит к чемпионскому титулу, опережая после 21 тура ближайшего преследователя – «Лестер Сити» на 13 очков.
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Источник — Sport.ua
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