Украинский вратарь Ганев продолжит карьеру в середняке чемпионата Болгарии

Бывший вратарь «Ингульца» Геннадий Ганев перешел в болгарский клуб «Берое».

29-летний футболист перешел в этот клуб на правах свободного агента. В первой части сезона Ганев играл за другой болгарский клуб «Дунаве», но не сыграл ни одного матча в чемпионате Болгарии.

В прошлом сезоне Ганев играл за «Вереи», которую тренировал украинец Александр Севидов. В составе этой команды Ганев провел 6 матчей и пропустил 14 мячей.

Отметим, что «Берое» занимает 9-е место в чемпионате Болгарии.