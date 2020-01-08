Украинский вратарь Ганев продолжит карьеру в середняке чемпионата Болгарии

29-летний футболист подписал контракт с клубом «Берое»

  • 08.01.2020 13:57
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Украинский вратарь Ганев продолжит карьеру в середняке чемпионата Болгарии
© Footboom. Геннадий Ганев
Бывший вратарь «Ингульца» Геннадий Ганев перешел в болгарский клуб «Берое».
 
29-летний футболист перешел в этот клуб на правах свободного агента. В первой части сезона Ганев играл за другой болгарский клуб «Дунаве», но не сыграл ни одного матча в чемпионате Болгарии.
 
В прошлом сезоне Ганев играл за «Вереи», которую тренировал украинец Александр Севидов. В составе этой команды Ганев провел 6 матчей и пропустил 14 мячей.
 
Отметим, что «Берое» занимает 9-е место в чемпионате Болгарии.
 
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