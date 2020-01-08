Тоттенхэм хочет подписать Уилфрида Заа

Лидер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
Как сообщает Daily Mirror, представители «шпор» уже начали переговоры с агентом футболиста.
«Кристал Пэлас» оценивает 27-летнего игрока в более чем 80 млн евро.
Отметим, что на игрока также претендует лондонский «Челси».
В этом сезоне на счету Заа три гола и три ассиста в 22-х матчах.
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Источник — Daily Mirror
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