Тоттенхэм хочет подписать Уилфрида Заа

Лидер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Как сообщает Daily Mirror, представители «шпор» уже начали переговоры с агентом футболиста.

«Кристал Пэлас» оценивает 27-летнего игрока в более чем 80 млн евро.

В этом сезоне на счету Заа три гола и три ассиста в 22-х матчах.