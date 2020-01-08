Арсенал претендует на Кавани

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Англии.

Напомним, что 32-летнего футболиста хотят купить «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Как сообщает Daily Mirror, в борьбу за Кавани включился «Арсенал». Лондонский клуб хочет купить футболиста зимой.

В этом сезоне Кавани провел 11 матчей во всех турнирах за ПСЖ, в которых забил три мяча.