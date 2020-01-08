Арсенал претендует на Кавани

Лондонский клуб хочет заполучить форварда в зимнее трансферное окно

  • 08.01.2020 12:19
  • 471 просмотр
  • 1 комментарий
Арсенал претендует на Кавани
© instagram.com/cavaniofficial21
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Англии.
 
Напомним, что 32-летнего футболиста хотят купить «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
 
Как сообщает Daily Mirror, в борьбу за Кавани включился «Арсенал». Лондонский клуб хочет купить футболиста зимой.
 
 
В этом сезоне Кавани провел 11 матчей во всех турнирах за ПСЖ, в которых забил три мяча.
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Источник — Daily Mirror

(1 голос)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 08.01.2020 12:33
    +1
    Форвард який входить до п"ятірки-десятки кращих у світі,сидить на лавці у ПСЖ.Це злочин проти футболу.Шейхи що володіють французським клубом,нищать також Неймара.Схоже кілька сотень мільонів $ для цих йолопів копійки.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 08.01.2020 12:33
    +1
    Форвард який входить до п"ятірки-десятки кращих у світі,сидить на лавці у ПСЖ.Це злочин проти футболу.Шейхи що володіють французським клубом,нищать також Неймара.Схоже кілька сотень мільонів $ для цих йолопів копійки.
    Ссылка
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