Мэддисон не покинет Лестер в январе

23-летний полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон останется в нынешнем клубе как минимум до лета. Об этом сообщил главный тренер Брендан Роджерс.

«Мэддисон останется в «Лестере». Вокруг наших футболистов много слухов, и это здорово, ведь это означает, что они успешны. Но у нас нет необходимости кого-то продавать. Никто не покинет клуб в январе, это точно», - сказал Роджерс.

В этом сезоне Мэддисон провел 18 матчей за «Лестер» в АПЛ, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Нынешнее соглашение Мэддисона с клубом рассчитано до 2023 года.