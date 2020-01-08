Мэддисон не покинет Лестер в январе

Хавбек нужен клубу

  • 08.01.2020 12:00
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Мэддисон не покинет Лестер в январе
© ФК Лестер. Джеймс Мэддисон
23-летний полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон останется в нынешнем клубе как минимум до лета. Об этом сообщил главный тренер Брендан Роджерс.
 
«Мэддисон останется в «Лестере». Вокруг наших футболистов много слухов, и это здорово, ведь это означает, что они успешны. Но у нас нет необходимости кого-то продавать. Никто не покинет клуб в январе, это точно», - сказал Роджерс.
 
В этом сезоне Мэддисон провел 18 матчей за «Лестер» в АПЛ, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Нынешнее соглашение Мэддисона с клубом рассчитано до 2023 года.
 
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Источник — BBC

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