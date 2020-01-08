Бавария не планирует отдавать Нюбеля в аренду

23-летний вратарь будет сменщиком Мануэля Нойера

  • 08.01.2020 11:19
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Бавария не планирует отдавать Нюбеля в аренду
© Instagram. Александер Нюбель
Голкипер гельзенкирхенского «Шальке» Александер Нюбель, права на которого с лета будут принадлежать «Баварии», не отправится в аренду.
 
По информации источника, руководство  мюнхенцев не планирует отдавать игрока в аренду и рассчитывают, что он станет вторым вратарем после Мануэля Нойера.
 
Напомним, ранее мюнхенский клуб заключил пятилетний контракт с 23-летним голкипером. Нюбель перейдет в «Баварию» летом 2020 года на правах свободного агента.
 
В нынешнем сезоне Нюбель провел 15 матчей за «Шальке» в Бундеслиге. Трансферная стоимость Нюбеля оценивается в 16 млн евро.
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Источник — Sport1

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