Бавария не планирует отдавать Нюбеля в аренду

Голкипер гельзенкирхенского «Шальке» Александер Нюбель, права на которого с лета будут принадлежать «Баварии», не отправится в аренду.

По информации источника, руководство мюнхенцев не планирует отдавать игрока в аренду и рассчитывают, что он станет вторым вратарем после Мануэля Нойера.

В нынешнем сезоне Нюбель провел 15 матчей за «Шальке» в Бундеслиге. Трансферная стоимость Нюбеля оценивается в 16 млн евро.