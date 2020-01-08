Милан выставил на трансфер хавбека

Итальянский «Милан» хочет расстаться с 26-летним испанским полузащитником Сусо.
По данным источника, миланский клуб выставил Сусо на трансфер и рассчитывает продать его в январе. Такое решение принято в связи с тем, что хавбек разочаровал своей игрой руководство клуба.
Сусо выступает за «Милан» с января 2015 года. В нынешнем сезоне испанец забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах итальянской Серии А. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов продать Сусо за 25 млн евро.
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Источник — Tuttosport
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