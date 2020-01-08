Милан выставил на трансфер хавбека

Сусо не нужен клубу

  • 08.01.2020 10:57
  • 1043 просмотра
  • 1 комментарий
Милан выставил на трансфер хавбека
© As.com. Сусо
Итальянский «Милан» хочет расстаться с 26-летним испанским полузащитником Сусо.
 
По данным источника, миланский клуб выставил Сусо на трансфер и рассчитывает продать его в январе. Такое решение принято в связи с тем, что хавбек разочаровал своей игрой руководство клуба.
 
Сусо выступает за «Милан» с января 2015 года. В нынешнем сезоне испанец забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах итальянской Серии А. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
 
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Источник — Tuttosport

(4 голоса)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 08.01.2020 11:12
    0
    Мілан шукає гроші на Тайсона!
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 08.01.2020 11:12
    0
    Мілан шукає гроші на Тайсона!
    Ссылка
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