Милан выставил на трансфер хавбека

Итальянский «Милан» хочет расстаться с 26-летним испанским полузащитником Сусо.

По данным источника, миланский клуб выставил Сусо на трансфер и рассчитывает продать его в январе. Такое решение принято в связи с тем, что хавбек разочаровал своей игрой руководство клуба.

Сусо выступает за «Милан» с января 2015 года. В нынешнем сезоне испанец забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах итальянской Серии А. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.