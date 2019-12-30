Милан готов продать Сусо за 25 млн евро

Клуб установил ценник на вингера

  • 30.12.2019 04:58
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Милан готов продать Сусо за 25 млн евро
© As.com. Сусо
Руководство итальянского «Милан» намерен продать 26-летнего испанского вингера Сусо.
 
«Красно-черные» хотят выручить с продажи Сусо 25 млн евро. В услугах игрока заинтересованы «Наполи» и «Севилья».
 
Сусо выступает за «Милан» с января 2015 года. В нынешнем сезоне 26-летний испанец забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах итальянской Серии А. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
 
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Источник — Calciomercato

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