Милан готов продать Сусо за 25 млн евро

Руководство итальянского «Милан» намерен продать 26-летнего испанского вингера Сусо.
«Красно-черные» хотят выручить с продажи Сусо 25 млн евро. В услугах игрока заинтересованы «Наполи» и «Севилья».
Сусо выступает за «Милан» с января 2015 года. В нынешнем сезоне 26-летний испанец забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах итальянской Серии А. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович выбрал себе номер в «Милане».
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Источник — Calciomercato
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