Милан готов продать Сусо за 25 млн евро

Руководство итальянского «Милан» намерен продать 26-летнего испанского вингера Сусо.

«Красно-черные» хотят выручить с продажи Сусо 25 млн евро. В услугах игрока заинтересованы «Наполи» и «Севилья».

Сусо выступает за «Милан» с января 2015 года. В нынешнем сезоне 26-летний испанец забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах итальянской Серии А. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.