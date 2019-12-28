Ибрагимович выбрал себе номер в Милане

Звездный шведский форвард Златан Ибрагимович, который 27 декабря подписал контракт с «Миланом», определился с игровым номером.

Как сообщает Corriere dello Sport, нападающий выбрал себе 11-й номер. Отметим, что под этим номером Ибрагимович играл, когда в 2010-2012-м годах выступал за «Милан».

Сейчас № 11 принадлежит Фабио Борини. В этом сезоне Борини сыграл лишь два матча в Серии А.