Ибрагимович выбрал себе номер в Милане

Звездный шведский форвард Златан Ибрагимович, который 27 декабря подписал контракт с «Миланом», определился с игровым номером.
Как сообщает Corriere dello Sport, нападающий выбрал себе 11-й номер. Отметим, что под этим номером Ибрагимович играл, когда в 2010-2012-м годах выступал за «Милан».
Сейчас № 11 принадлежит Фабио Борини. В этом сезоне Борини сыграл лишь два матча в Серии А.
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Источник — Corriere dello Sport
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