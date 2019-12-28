Ибрагимович выбрал себе номер в Милане

Шведский нападающий возвращается в Италию

  • 28.12.2019 16:16
  • 1302 просмотра
  • 2 комментария
Ибрагимович выбрал себе номер в Милане
© Caught Offside. Златан Ибрагимович

Звездный шведский форвард Златан Ибрагимович, который 27 декабря подписал контракт с «Миланом», определился с игровым номером.

Как сообщает Corriere dello Sport, нападающий выбрал себе 11-й номер. Отметим, что под этим номером Ибрагимович играл, когда в 2010-2012-м годах выступал за «Милан».

Сейчас № 11 принадлежит Фабио Борини. В этом сезоне Борини сыграл лишь два матча в Серии А.

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Источник — Corriere dello Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    steelmaker
    online
      steelmaker, 28.12.2019 16:43
    0
    Уроды, отобрали номер у человека...
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    umnuy
    online
      umnuy, 28.12.2019 16:36
    0
    не выбрал а забрал)))
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 28.12.2019 16:43
    0
    Уроды, отобрали номер у человека...
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 28.12.2019 16:36
    0
    не выбрал а забрал)))
    Ссылка
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