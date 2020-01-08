Оливер КАН: «Моя цель в Баварии – быть везде на первом месте»

Легендарный вратарь стал членом правления мюнхенского клуба

  • 08.01.2020 10:38
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Оливер КАН: «Моя цель в Баварии – быть везде на первом месте»
© ТАСС. Оливер Кан
Новоиспеченный член правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал свое назначение.
 
«Для меня это было очень, очень особенный момент. И это касается не только сегодняшнего утра, но и всех последних дней. Для меня это дело сердца, и именно поэтому последние дни были такие эмоциональные.
 
С учетом развития последних лет, в «Баварии» может быть только одна цель - везде быть номером один! В первую очередь мы хотим показывать болельщикам отличный футбол. Для этого должны быть созданы экономические предпосылки. Наша и моя цель здесь - показывать футбол мирового уровня и быть везде на первом месте. Это то, к чему будет стремиться «Бавария», - сказал Кан.
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Источник — ФК Бавария

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