Оливер Кан стал членом правления Баварии

Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте объявила о пополнении в руководстве клуба. Новым функционером стал легендарный голкипер команды Оливер Кан.

В мюнхенском клубе рассчитывают на Оливера Кана как на главного приемника действующего президента «Баварии». Планируется, что Кан займет президентское кресло через 2 года.

Напомним, Кан всю свою футбольную карьеру провел в мюнхенской «Баварии», выиграл с клубом Лигу чемпионов, и множество трофеев в Германии. Кан трижды назывался лучшим голкипером мира.