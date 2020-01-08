Пеп ГВАРДИОЛА: Нельзя ехать на Олд Траффорд и думать, что забьешь 4-5 мячей

Наставник «Манчестер Сити» подвел итоги победы над «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги (3:1)

  • 08.01.2020 08:57
  • 1943 просмотра
  • 2 комментария
Пеп ГВАРДИОЛА: Нельзя ехать на Олд Траффорд и думать, что забьешь 4-5 мячей
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал выездную победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в первом полуфинальном поединке Кубка лиги.

Первый тайм встречи завершился со счетом 3:0 в пользу «горожан».

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    tor viky
    online
      tor viky, 08.01.2020 10:19
    0
    Тоттенхэм пропустил...
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 08.01.2020 10:17
    0
    Кубок Лиги это второй по значимости турнир после Кубка Англии. Понятно, что в Британии всё равно кто и с кем играет. Во время евротурниров проходят матчи низших дивизионов с полными стадионами и тд. Но думаю, что для МЮ сейчас главная задача это удержаться в ТОП-6, где у них суровая конкуренция с Вулверхэмптоном, Шефилдом, Арсеналом и Кристал Пэлас. И матч даже с Аутсайдером из Норвича для них на первом месте. ИМХО
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 08.01.2020 10:19
    0
    Тоттенхэм пропустил...
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 08.01.2020 10:17
    0
    Кубок Лиги это второй по значимости турнир после Кубка Англии. Понятно, что в Британии всё равно кто и с кем играет. Во время евротурниров проходят матчи низших дивизионов с полными стадионами и тд. Но думаю, что для МЮ сейчас главная задача это удержаться в ТОП-6, где у них суровая конкуренция с Вулверхэмптоном, Шефилдом, Арсеналом и Кристал Пэлас. И матч даже с Аутсайдером из Норвича для них на первом месте. ИМХО
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