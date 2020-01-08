Пеп ГВАРДИОЛА: Нельзя ехать на Олд Траффорд и думать, что забьешь 4-5 мячей

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал выездную победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в первом полуфинальном поединке Кубка лиги.
Первый тайм встречи завершился со счетом 3:0 в пользу «горожан».
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Источник — Sport.ua
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