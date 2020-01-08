Шарапова получила wild card на Australian Open

32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card на первый в сезоне турнир Большого шлема — Australian Open.
Шарапова занимает 147-е место в рейтинге WTA, на ее счету 36 титулов в одиночном разряде.
В минувший вторник Шарапова проиграла американке Дженнифер Брэди в первом раунде турнира WTA в австралийском Брисбене. Это был ее первый турнир в сезоне.
Australian Open — 2020 пройдет в Мельбурне с 20-го января по 2-е февраля. Соревнования могут пройти на крытых кортах в связи с лесными пожарами в стране.
Источник — ТАСС
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