Шарапова получила wild card на Australian Open

32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card на первый в сезоне турнир Большого шлема — Australian Open.

Шарапова занимает 147-е место в рейтинге WTA, на ее счету 36 титулов в одиночном разряде.

В минувший вторник Шарапова проиграла американке Дженнифер Брэди в первом раунде турнира WTA в австралийском Брисбене. Это был ее первый турнир в сезоне.

Australian Open — 2020 пройдет в Мельбурне с 20-го января по 2-е февраля. Соревнования могут пройти на крытых кортах в связи с лесными пожарами в стране.