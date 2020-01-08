Сергей НАЗАРЕНКО: «Сборная Украины может играть первым номером»

Бывший футболист сборной Украины Сергей Назаренко поделился мнением о выступлениях украинской национальной команды в минувшем году.

— Специалисты определили тройку лучших футболистов сборной Украины отбора на Евро-2020. 1. Пятов, 2. Малиновский, 3. Яремчук. Какова будет ваша версия?

— Первый, без сомнения, Пятов. Ошибки, которые вратарь допускал, несравнимы с теми сэйвами, благодаря которым голкипер выручал команду. И на второе место я бы поставил Малиновского. Полузащитник в 2019-м году сделал большой прорыв в своей карьере. Он умеет вести игру коллектива. А третье место я отдам Зинченко. В нашей стране не так много футболистов, которые могут похвастать выступлением в лучших клубах Европы, а Зинченко уже в таком молодом возрасте успел зарекомендовать себя в английской Премьер-лиге. Его уровень игры виден и в матчах за сборную.

— Чего ждете в будущем от сборной Украины?

— Победу в квалификации уже нужно забыть и готовиться к более серьезному старту, показать, что триумф в отборе был не случаен. Повод для оптимизма есть, поскольку сборная Украины сейчас действительно играет в хороший комбинационный и техничный футбол.

— Раньше такого не было?

— Действительно, но тогда мы отталкивались от своих сильных качеств. У нас были быстрые фланговые игроки, что и предопределяло нашу игру на контратаках. Просто сейчас сборная с таким подбором исполнителей доказала, что может играть и первым номером.