Бернарду СИЛВА: «К перерыву могли забить Ман Юнайтед пять мячей»

Полузащитник «Манчестер Сити» доволен уверенной победой в Кубке лиги

  • 08.01.2020 04:16
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Бернарду СИЛВА: «К перерыву могли забить Ман Юнайтед пять мячей»
© Skysports.com. Бернарду Силва

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги. Игра завершилась со счетом 3:1.

«В первом тайме мы могли забить четыре или даже пять голов. Моменты были.
 
Во втором тайме они стали прессинговать нас выше, мы подустали, но в целом мы довольны.
 
Я насладился своей ролью – все сработало, мы победили. Пеп хотел видеть еще одного игрока в центре поля», - сказал Силва.
 
Ответный матч пройдет 29 января на поле «Сити». В другом противостоянии путевку в финал оспорят «Лестер» и «Астон Вилла», матчи пройдут 8 и 28 января.
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Источник — Sky Sports

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