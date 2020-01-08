Бернарду СИЛВА: «К перерыву могли забить Ман Юнайтед пять мячей»

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги. Игра завершилась со счетом 3:1.

«В первом тайме мы могли забить четыре или даже пять голов. Моменты были.

Во втором тайме они стали прессинговать нас выше, мы подустали, но в целом мы довольны.

Я насладился своей ролью – все сработало, мы победили. Пеп хотел видеть еще одного игрока в центре поля», - сказал Силва.

Ответный матч пройдет 29 января на поле «Сити». В другом противостоянии путевку в финал оспорят «Лестер» и «Астон Вилла», матчи пройдут 8 и 28 января.