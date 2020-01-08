Сульшер верит, что сможет обыграть Ман Сити на Этихаде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка лиги. Игра завершилась со счетом 1:3.

«С первого и особенно со второго пропущенного мяча нам было тяжело разобраться с ситуацией. Во втором тайме мы показали хорошую реакцию, а при счёте 0:0 в первой половине матча игра была на встречных курсах.

Мы не слишком хорошо справлялись с этим построением «Сити». Хотя мы знаем, что они могут играть вот так. В прошлом сезоне таким образом они обыграли «Челси» со счётом 5:0.

Мы уже переворачивали результат после домашней неудачи. ПСЖ – последний пример, так что мы должны верить в то, что сможем показать игру на «Этихаде»», - сказал Сульшер.

Ответный матч пройдет 29 января на поле «Сити». В другом противостоянии путевку в финал оспорят «Лестер» и «Астон Вилла», матчи пройдут 8 и 28 января.