ГВАРДИОЛА: «Мы гениальны. А если бы мы не выиграли, что бы сказали о нас?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги. Игра завершилась со счетом 3:1.

Также Гвардиола объяснил свое решение играть без чистого нападающего.

«Решение сыграть без «девятки» – мастер-класс? Почему это мастер-класс? Хотелось бы знать, что люди говорили в начале встречи, когда увидели, что мы играем без Агуэро и Жезуса. Мы победили и мы гениальны, но если бы мы не выиграли, я знаю, что бы было потом. Мы хотели контролировать контратаки МЮ, потому что у них замечательная команда», - сказал Гвардиола.

Ответный матч пройдет 29 января на поле «Сити». В другом противостоянии путевку в финал оспорят «Лестер» и «Астон Вилла», матчи пройдут 8 и 28 января.