ГВАРДИОЛА: «Мы гениальны. А если бы мы не выиграли, что бы сказали о нас?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги. Игра завершилась со счетом 3:1.
Также Гвардиола объяснил свое решение играть без чистого нападающего.
«Решение сыграть без «девятки» – мастер-класс? Почему это мастер-класс? Хотелось бы знать, что люди говорили в начале встречи, когда увидели, что мы играем без Агуэро и Жезуса. Мы победили и мы гениальны, но если бы мы не выиграли, я знаю, что бы было потом. Мы хотели контролировать контратаки МЮ, потому что у них замечательная команда», - сказал Гвардиола.
Ответный матч пройдет 29 января на поле «Сити». В другом противостоянии путевку в финал оспорят «Лестер» и «Астон Вилла», матчи пройдут 8 и 28 января.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.