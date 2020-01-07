Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:3. Видео голов и обзор матча

В Манчестере на «Олд Траффорд» состоялось манкунианское дерби. В первом матче полуфинала Кубка английской лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы одержала уверенную победу на поле соперника – 3:1.
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 1:3
Голы: Рэшфорд, 70 – Бернарду Силва, 17, Марез, 33, Перейра, 39 (автогол).
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1 Бернарду Силва, 17 мин.
ГОЛ! 0:2. Рияд Марез, 33 мин.
ГОЛ! 0:3. Андреас Перейра (автогол), 39 мин.
ГОЛ! 1:3. Маркус Рэшфорд, 70 мин.
Источник — Sport.ua
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