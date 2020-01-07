Соратники Фридмана: «Интерес к Карпатам? Это чушь!»

Михаила Фридмана «Карпаты» из Львова. «Чушью» назвали в окружении сообщения об интересе миллиардера к покупке украинского футбольного клубаиз Львова.

Источник в окружении cовладельца холдинга LetterOne и консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана опроверг информацию о том, что российский миллиардер может купить украинский футбольный клуб «Карпаты». «Чушь», – сообщил он, комментируя появившиеся публикации со ссылкой на сайт болельщиков клуба «Карпаты».

Представитель Альфа-банка также сообщил, что не знает о подобных планах Фридмана. «Мне как представителю Альфа-банка об этом ничего не известно», – сказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов. Он назвал странным источник новости о футбольных планах Фридмана.

Ранее сайт болельщиков футбольного клуба из Львова сообщил со ссылкой на «источники, приближенные к олигарху Михаилу Фридману», что миллиардер «изучает возможность покупки львовских «Карпат». Фридман, который родился во Львове, может выкупить доли в клубе у украинских бизнесменов Петра Дыминского и Игоря Коломойского, утверждал ресурс.

Футбольный клуб «Карпаты» из Львова набрал 11 очков и занимает последнюю 12-ю строку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.