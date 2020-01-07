Соратники Фридмана: «Интерес к Карпатам? Это чушь!»

Сообщения о намерениях российского олигарха купить «Карпаты» опровергли

  • 07.01.2020 22:48
  • 1061 просмотр
  • 3 комментария
Соратники Фридмана: «Интерес к Карпатам? Это чушь!»
© dp.ru. Михаил Фридман
«Чушью» назвали в окружении Михаила Фридмана сообщения об интересе миллиардера к покупке украинского футбольного клуба «Карпаты» из Львова.
 
Источник в окружении cовладельца холдинга LetterOne и консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана опроверг информацию о том, что российский миллиардер может купить украинский футбольный клуб «Карпаты». «Чушь», – сообщил он, комментируя появившиеся публикации со ссылкой на сайт болельщиков клуба «Карпаты».
 
Представитель Альфа-банка также сообщил, что не знает о подобных планах Фридмана. «Мне как представителю Альфа-банка об этом ничего не известно», – сказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов. Он назвал странным источник новости о футбольных планах Фридмана.
 
Ранее сайт болельщиков футбольного клуба из Львова сообщил со ссылкой на «источники, приближенные к олигарху Михаилу Фридману», что миллиардер «изучает возможность покупки львовских «Карпат». Фридман, который родился во Львове, может выкупить доли в клубе у украинских бизнесменов Петра Дыминского и Игоря Коломойского, утверждал ресурс. 
 
Футбольный клуб «Карпаты» из Львова набрал 11 очков и занимает последнюю 12-ю строку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.
 
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Источник — Forbes

(4 голоса)

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Комментарии
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 07.01.2020 23:37
    0
    А так было непонятно будто
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.01.2020 23:18
    -1
    Владимир Пидвирный, 07.01.2020 23:10
    Ось і казці кінець.
    Це не казка. Це міг бути страшний сон. Краще вже загибель клубу, ніж оце
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 07.01.2020 23:10
    0
    Ось і казці кінець.
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 07.01.2020 23:37
    0
    А так было непонятно будто
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 07.01.2020 23:10
    0
    Ось і казці кінець.
    Ссылка
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