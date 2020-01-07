ВИДЕО. Бернарду Силва открыл счет в манкунианском дерби

В Англии все взгляды поклонников футбола прикованы к манкунианскому дерби. В полуфинале Кубка английской лиги встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Счет в матче открыл Бернарду Силва обводящим ударом в дальний угол. 0:1 в пользу «Сити» на 17-й минуте. Смотрите видео гола.
BERNARDO SILVA WHAT A GOAL pic.twitter.com/2B7tsJvprX— mx (@LeooMessi10i) January 7, 2020
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Источник — Sport.ua
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