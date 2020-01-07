ФОТО. Динамовец Сидклей провел первую тренировку в Коринтиансе

Бразильский защитник уже прошел медосмотр для своего нового клуба

  • 07.01.2020 21:39
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ФОТО. Динамовец Сидклей провел первую тренировку в Коринтиансе
© Twitter
Бразильский футболист киевского Динамо Сидклей прошел медосмотр в бразильском «Коринтиансе» и уже провел первую тренировку с новыми партнерами. Соответствующие фото опубликованы в Твиттере.
 
Главный тренер «Коринтианса» Тиаго Нуньес ранее подтвердил, что у него в распоряжении будет Сидклей, и он планирует его использовать на левом фланге обороны. Конкуренцию бразильцу составит молодой Лукас Питон.
 
Сидклей согласился на понижение зарплаты, чтобы уехать в Бразилию. Скорее всего, игрок будет арендован до конца 2020 года. Причем «Коринтианс» не будут платить «Динамо» за аренду Сидклея, а лишь будет выплачивать футболисту зарплату.
 

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Источник — Twitter

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