ФОТО. Динамовец Сидклей провел первую тренировку в Коринтиансе

Бразильский футболист киевского Динамо Сидклей прошел медосмотр в бразильском «Коринтиансе» и уже провел первую тренировку с новыми партнерами. Соответствующие фото опубликованы в Твиттере.

Тиаго Нуньес Главный тренер «Коринтианса» ранее подтвердил , что у него в распоряжении будет Сидклей, и он планирует его использовать на левом фланге обороны. Конкуренцию бразильцу составит молодой Лукас Питон.

Сидклей согласился на понижение зарплаты, чтобы уехать в Бразилию. Скорее всего, игрок будет арендован до конца 2020 года. Причем «Коринтианс» не будут платить «Динамо» за аренду Сидклея, а лишь будет выплачивать футболисту зарплату.