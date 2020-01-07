Роман ГРИГОРЧУК: «Сейчас я не могу работать в России»

Для украинского тренера это является принципиальной позицией

  • 07.01.2020 20:21
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Роман ГРИГОРЧУК: «Сейчас я не могу работать в России»
© ТаТоТаке. Роман Григорчук

54-летний украинский наставник «Астаны» Роман Григорчук объяснил, почему считает для себя невозможным работать в России.

«Когда я работал в Латвии (с 1999-го по 2009-й годы — прим. ред.), я очень хотел в чемпионат России. Очень хотел, признаюсь. Я считал, что это сильный чемпионат.

Прошло некоторое время. У нас произошли определенные события, к сожалению. И у меня этих вариантов появилось немало. Но это было уже такое время, когда это стало невозможным. Моя ли это принципиальная позиция? Конечно. Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом уже даже говорить, это невозможно.

У меня не было предложений от российских топ-клубов. Но предложений было много, минимум, пять. «Амкар» в этом числе точно. Остальные я бы не хотел называть», — отметил Григорчук.

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Источник — ТаТоТаке

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