ФОТО. «Сборная де Росси»: с кем вместе футболист Ромы играл чаще всего

Итальянский полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси завершил карьеру игрока в возрасте 36-ти лет.
Transfermarkt собрал символическую сборную из игроков «Ромы», с которыми де Росси провел наибольшее количество матчей.
Лидером в ней является легендарный Франческо Тотти. Де Росси и Тотти вместе провели 362 игры.
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Источник — Transfermarkt
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