ВИДЕО. Прощание до слез. Рома опубликовала прощальный ролик для Де Росси

Экс-капитан итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси принял решение завершить футбольную карьеру, проведя 18 лет на «Стадио Олимпико».
Правда, последние полгода 36-летний игрок отыграл в составе аргентинского «Бока Хуниорс».
«Джалоросси» в Твиттере опубликовали прощальный видеоролик, посвященный Де Росси.
ROMANISTA. CAPITANO. DANIELE DE ROSSI#DDR16 pic.twitter.com/0JqyucZAT6— AS Roma (@OfficialASRoma) May 14, 2019
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Источник — Twitter
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