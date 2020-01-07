ВИДЕО. Прощание до слез. Рома опубликовала прощальный ролик для Де Росси

Экс-капитан Ромы принял решение завершить футбольную карьеру

  • 07.01.2020 18:17
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ВИДЕО. Прощание до слез. Рома опубликовала прощальный ролик для Де Росси
© ФК Рома. Даниэле Де Росси

Экс-капитан итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси принял решение завершить футбольную карьеру, проведя 18 лет на «Стадио Олимпико».

Правда, последние полгода 36-летний игрок отыграл в составе аргентинского «Бока Хуниорс».

«Джалоросси» в Твиттере опубликовали прощальный видеоролик, посвященный Де Росси.

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Источник — Twitter

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