Динамо продолжает искать новый клуб для Кадара

Киевское «Динамо» продолжает искать варианты трудоустройства для своего 29-летнего венгерского защитника Тамаша Кадара. Киевляне намерены продать игрока этой зимой.

Ранее сообщалось, что Кадар может перейти в венгерский «Фехервар», но сделка не состоялась. «Динамо» продолжает искать для футболиста новый клуб.

В текущем сезоне Кадар провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Тамаша с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4,5 миллиона.

В активе Кадара 57 матчей в составе сборной Венгрии, где он забил один мяч.