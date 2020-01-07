Динамо продолжает искать новый клуб для Кадара

Киевляне планируют избавиться от венгерского защитника этой зимой

  • 07.01.2020 17:33
  • 1681 просмотр
  • 3 комментария
Динамо продолжает искать новый клуб для Кадара
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар

Киевское «Динамо» продолжает искать варианты трудоустройства для своего 29-летнего венгерского защитника Тамаша Кадара. Киевляне намерены продать игрока этой зимой.

Ранее сообщалось, что Кадар может перейти в венгерский «Фехервар», но сделка не состоялась. «Динамо» продолжает искать для футболиста новый клуб.

В текущем сезоне Кадар провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Тамаша с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4,5 миллиона.

В активе Кадара 57 матчей в составе сборной Венгрии, где он забил один мяч.

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Источник — FC Dynamo Nation

(4 голоса)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 07.01.2020 18:55
    0
    От зараз Суркіс проклинає Хацкевича, що той не дозволив продати Кадара в зеніт)))
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 07.01.2020 18:12
    +3
    Есть все таки свет в конце тонеля, главное к этому времени дать шанс проявить себя молодняку
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 07.01.2020 18:11
    +2
    Умоляю вас. Найдите ему новый клуб
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 07.01.2020 18:12
    +3
    Есть все таки свет в конце тонеля, главное к этому времени дать шанс проявить себя молодняку
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 07.01.2020 18:11
    +2
    Умоляю вас. Найдите ему новый клуб
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 07.01.2020 18:55
    0
    От зараз Суркіс проклинає Хацкевича, що той не дозволив продати Кадара в зеніт)))
    Ссылка
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