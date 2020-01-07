Кадар останется в Динамо

Венгерский защитник не перейдет в «Фехервар»

  • 07.01.2020 09:28
  • 1312 просмотров
  • 1 комментарий
Кадар останется в Динамо
© dynamo.kiev.ua. Тамаш Кадар
Защитник Тамаш Кадар и «Динамо» не ведут никаких переговоров с «Фехерваром» относительно трансфера игрока, о чем накануне активно писали венгерские СМИ.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Кадар прошел медосмотр в «Фехерваре» и в ближайшее время подпишет соглашение с клубом из Секешфехервара, однако данная информация не соответствует действительности. Кадар, как и остальные игроки «Динамо», выйдет из отпуска 10-го января. Именно в этот день день у киевлян начинается подготовка ко второй части сезона.
 
В нынешнем сезоне на счету Кадара 1 голевая передача в 20 матчах.
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Источник — Динамо Киев от Шурика

(5 голосов)

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Комментарии
    waw
    waw, 07.01.2020 09:40
    +1
    без такого кадра динамо ще й вигравати могло би,тому треба залишити
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    waw
    waw, 07.01.2020 09:40
    +1
    без такого кадра динамо ще й вигравати могло би,тому треба залишити
    Ссылка
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