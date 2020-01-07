Гризманн дал добро на возвращение Неймара в Барселону

28-летний форвард «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн поддерживает возвращение в каталонский клуб 27-летнего бразильского бомбардира Неймара.
Гризманн считает, что подписание Неймара пойдет на пользу «Барселоне».
Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013-го по 2017-й годы, после чего перешел в ПСЖ за €222 миллиона.
Ранее сообщалось, что Неймар рассматривает вариант продления контракта с ПСЖ.
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Источник — Mundo Deportivo
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