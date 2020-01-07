Неймар рассматривает новый контракт с ПСЖ

27-летний форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар может продлить контракт с французским клубом. Неймар уже изучает новые условия, которые ему готов предложить ПСЖ.
Ранее сообщалось, что будущим летом Неймар намерен вернуться в каталонскую «Барселону», откуда он перешел в ПСЖ в 2017-м году за рекордную сумму в €222 миллиона.
Текущий контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го года. В нынешнем сезоне бразилец провел за парижскую команду 12 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €160 миллионов.
Источник — Le Parisien
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