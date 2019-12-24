Барселона попробует вернуть Неймара будущим летом

Каталонская «Барселона» будущим летом попробует подписать 27-летнего бразильского форварда ПСЖ Неймара.

Футболист хочет вернуться в каталонский клуб. «Барселона» готова предложить за Неймара €180 миллионов.

Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013-го по 2017-й годы, после чего перешел в ПСЖ за рекордную сумму в €222 миллиона.

В текущем сезоне Неймар провел за парижский клуб 12 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач.