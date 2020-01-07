ФОТО. Роналду сделал 56-й хет-трик в карьере

Португалец ударно начал год

  • 07.01.2020 14:51
  • 1111 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Роналду сделал 56-й хет-трик в карьере
© twitter
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0) оформил свой 36-й хет-трик в европейских чемпионатах.
 
Всего в карьере у португальца стало 56 хет-триков.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All 56 Cristiano hat-tricks by teams! Number 1 👏👏👏

Публикация от INSIDE GLOBAL (@inside_global)

 
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Voolf
    online
      Voolf, 07.01.2020 15:26
    +1
    Просто машина!
    Ссылка
    Voolf
    online
      Voolf, 07.01.2020 15:26
    +1
    Просто машина!
    Ссылка
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