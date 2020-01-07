ФОТО. Роналду сделал 56-й хет-трик в карьере

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0) оформил свой 36-й хет-трик в европейских чемпионатах.
Всего в карьере у португальца стало 56 хет-триков.
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Источник — Sport.ua
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