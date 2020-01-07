Александр РЫБКА: «Олимпик? У меня контракт с Сабаилом»

32-летний украинский голкипер азербайджанского «Сабаила» Александр Рыбка рассказал о том, планирует ли он вернуться в Украину.
— На днях была новость, что вы вернетесь в Украину, где станете игроком донецкого «Олимпика».
— Я не знаю, откуда пошла эта информация. Мне после этого звонили из Азербайджана, из моего клуба. Но я тоже не в курсе подобных «переходов».
— Свое будущее связываете с Азербайджаном?
— Да, у меня контракт на 1,5 года. Пока меня все устраивает. Надеюсь, все будет стабильно и не придется искать новый клуб для продолжения карьеры.
Рыбка защищает цвета «Сабаила» с января 2019-го года.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.