Александр РЫБКА: «Олимпик? У меня контракт с Сабаилом»

Украинский голкипер не собирается уходить из азербайджанского клуба

  • 07.01.2020 14:40
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Александр РЫБКА: «Олимпик? У меня контракт с Сабаилом»
© ФК Сабаил. Александр Рыбка

32-летний украинский голкипер азербайджанского «Сабаила» Александр Рыбка рассказал о том, планирует ли он вернуться в Украину.

— На днях была новость, что вы вернетесь в Украину, где станете игроком донецкого «Олимпика».
— Я не знаю, откуда пошла эта информация. Мне после этого звонили из Азербайджана, из моего клуба. Но я тоже не в курсе подобных «переходов».

— Свое будущее связываете с Азербайджаном?
— Да, у меня контракт на 1,5 года. Пока меня все устраивает. Надеюсь, все будет стабильно и не придется искать новый клуб для продолжения карьеры.

Рыбка защищает цвета «Сабаила» с января 2019-го года.

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Источник — zbirna.com

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