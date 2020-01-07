Адриен РАБЬО: «Я точно остаюсь в Ювентусе, я верю Сарри»

Адриен Рабьо заявил, что не покинет «Ювентус» в зимнее трансферное окно.

Напомним, что игрока хотят подписать «Арсенал» и «Эвертон».

«Я точно остаюсь в «Ювентусе», нет никаких проблем. Я уверен в клубе и тренере Сарри. 2019 год был сложным для меня, я приехал в «Ювентус» после долгого отсутствия игровой практики.

Я рассчитываю адаптироваться в чемпионате Италии и к требованиям нового тренера. Надеюсь, 2020 год будет лучше и я смогу помочь «Ювентусу», используя весь свой потенциал», - сказал Рабьо.