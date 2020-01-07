Адриен РАБЬО: «Я точно остаюсь в Ювентусе, я верю Сарри»

Адриен Рабьо заявил, что не покинет «Ювентус» в зимнее трансферное окно.
Напомним, что игрока хотят подписать «Арсенал» и «Эвертон».
«Я точно остаюсь в «Ювентусе», нет никаких проблем. Я уверен в клубе и тренере Сарри. 2019 год был сложным для меня, я приехал в «Ювентус» после долгого отсутствия игровой практики.
Я рассчитываю адаптироваться в чемпионате Италии и к требованиям нового тренера. Надеюсь, 2020 год будет лучше и я смогу помочь «Ювентусу», используя весь свой потенциал», - сказал Рабьо.
В этом сезоне Рабьо сыграл 13 матчей за туринский клуб. Контрактное соглашение Рабьо с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать Рабьо за 25-30 млн евро.
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Источник — ФК Ювентус
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