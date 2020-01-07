Адриен РАБЬО: «Я точно остаюсь в Ювентусе, я верю Сарри»

Французский полузащитник собирается доиграть в Турине до конца сезона

  • 07.01.2020 13:54
  • 284 просмотра
  • 0 комментариев
Адриен РАБЬО: «Я точно остаюсь в Ювентусе, я верю Сарри»
© Actu Foot. Адриен Рабьо
Адриен Рабьо заявил, что не покинет «Ювентус» в зимнее трансферное окно.
 
Напомним, что игрока хотят подписать «Арсенал» и «Эвертон».
 
«Я точно остаюсь в «Ювентусе», нет никаких проблем. Я уверен в клубе и тренере Сарри. 2019 год был сложным для меня, я приехал в «Ювентус» после долгого отсутствия игровой практики.
 
Я рассчитываю адаптироваться в чемпионате Италии и к требованиям нового тренера. Надеюсь, 2020 год будет лучше и я смогу помочь «Ювентусу», используя весь свой потенциал», - сказал Рабьо.
 
В этом сезоне Рабьо сыграл 13 матчей за туринский клуб. Контрактное соглашение Рабьо с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ювентус

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности