Ювентус готов продать Рабьо за 25-30 млн евро

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо может этой зимой перебраться в английскую Премьер-лигу.
По данным источника, в приобретении 24-летнего хавбека заинтересованы лондонский «Арсенал» и ливерпульский «Эвертон».
Руководство действующих чемпионов итальянской Серии А с высокой долей вероятности продаст Рабьо, если получит предложение в размере 25-30 млн евро.
Отметим, что в этом сезоне француз провел за туринцев 12 матчей и не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение Рабьо с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.
Ранее сообщалось, что агент Рабьо провел переговоры с «Эвертоном».
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Источник — Sport Mediaset
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