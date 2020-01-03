Ювентус готов продать Рабьо за 25-30 млн евро

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо может этой зимой перебраться в английскую Премьер-лигу.

По данным источника, в приобретении 24-летнего хавбека заинтересованы лондонский «Арсенал» и ливерпульский «Эвертон».

Руководство действующих чемпионов итальянской Серии А с высокой долей вероятности продаст Рабьо, если получит предложение в размере 25-30 млн евро.

Отметим, что в этом сезоне француз провел за туринцев 12 матчей и не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение Рабьо с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.