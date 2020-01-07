Хосеп ГВАРДИОЛА: «Никогда не возглавлю Реал и Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не будет тренировать «Ман Юнайтед» или мадридский «Реал».

«После «Сити» я никогда не буду тренировать «Манчестер Юнайтед», так же, как я бы не стал тренировать «Реал» после «Барселоны». Я лучше бы уехал на Мальдивы, если бы у меня не было никаких предложений. Хотя, может быть, не на Мальдивы, потому что там нет полей для гольфа», - сказал Гвардиола.