Хосеп ГВАРДИОЛА: «Никогда не возглавлю Реал и Манчестер Юнайтед»

Наставник «Ман Сити» назвал клубы, где не будет работать

  • 07.01.2020 12:31
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Хосеп ГВАРДИОЛА: «Никогда не возглавлю Реал и Манчестер Юнайтед»
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не будет тренировать «Ман Юнайтед» или мадридский «Реал».

«После «Сити» я никогда не буду тренировать «Манчестер Юнайтед», так же, как я бы не стал тренировать «Реал» после «Барселоны». Я лучше бы уехал на Мальдивы, если бы у меня не было никаких предложений. Хотя, может быть, не на Мальдивы, потому что там нет полей для гольфа», - сказал Гвардиола.

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Источник — The Guardian

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