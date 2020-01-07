Барселона и Реал забивают больше всех. Шахтер на 14 месте

За последние 10 лет каталонская Барселона самая результативная команда Европы. Команда в 600 играх забила 1579 голов. Это позволило ей опередить мадридский Реал и мюнхенскую Баварию. В ТОП-20 попал и донецкий Шахтер. Украинский клуб за 10 лет забил 1027 голов.
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Источник — Sport.ua
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