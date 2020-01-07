Барселона и Реал забивают больше всех. Шахтер на 14 месте

За 10 лет каталонский клуб отгрузил соперникам 1579 голов

  • 07.01.2020 11:55
  • 1866 просмотров
  • 2 комментария
Барселона и Реал забивают больше всех. Шахтер на 14 месте
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За последние 10 лет каталонская Барселона самая результативная команда Европы. Команда в 600 играх забила 1579 голов. Это позволило ей опередить мадридский Реал и мюнхенскую Баварию. В ТОП-20 попал и донецкий Шахтер. Украинский клуб за 10 лет забил 1027 голов.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Predator
    online
      Predator, 07.01.2020 12:34
    +1
    trasher87 trasher87, 07.01.2020 12:14
    Напомнило фильм "знакомство с факерами", там когда приехали родители жены во главе с Робертом Де Ниро, на стене были кубки за 6 место 7 место.
    Главное участие.
    Спорт.юа ржу просто.
    смех без причины .
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 07.01.2020 12:14
    -1
    Напомнило фильм "знакомство с факерами", там когда приехали родители жены во главе с Робертом Де Ниро, на стене были кубки за 6 место 7 место.
    Главное участие.
    Спорт.юа ржу просто.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 07.01.2020 12:34
    +1
    trasher87 trasher87, 07.01.2020 12:14
    Напомнило фильм "знакомство с факерами", там когда приехали родители жены во главе с Робертом Де Ниро, на стене были кубки за 6 место 7 место.
    Главное участие.
    Спорт.юа ржу просто.
    смех без причины .
    Ссылка
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