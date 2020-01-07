Антонио Конте одержал 100 побед в чемпионате Италии

Главный тренер «Интера» Антонио Конте преодолел очередную отметку в карьере.
Миланский клуб обыграл «Наполи» (3:1) в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Эта победа стала сотой для Конте в Серии А.
До «Интера» Конте возглавлял «Аталанту» (2009/10) и «Ювентус» (2001-2014).
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Источник — ESPN
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