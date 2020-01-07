ФОТО. Манчестер Сити лучшая команда десятилетия в Англии

Горожане опередили своих злейших врагов из Юнайтед

  • 07.01.2020 11:38
  • 1734 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Манчестер Сити лучшая команда десятилетия в Англии
© twitter

Манчестер Сити опередил всех по очкам в Английской Премьер лиге за 10 лет. Команда набрала 818 очков в 381 играх. На втором месте идет Манчестер Юнайтед. Безоговорочный лидер чемпионата Ливерпуль идет только на четвертом месте.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ukrnet1245
      ukrnet1245, 07.01.2020 12:00
    -1
    Заслуженно, МС действительно сильнейшая команда в АПЛ за последние 10 лет. 4 чемпионства всё же.
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    axylinam
      axylinam, 07.01.2020 11:51
    -1
    Это всё прекрасно-а где еврокубки-лига чемпионов например
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