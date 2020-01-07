ФОТО. Манчестер Сити лучшая команда десятилетия в Англии

Манчестер Сити опередил всех по очкам в Английской Премьер лиге за 10 лет. Команда набрала 818 очков в 381 играх. На втором месте идет Манчестер Юнайтед. Безоговорочный лидер чемпионата Ливерпуль идет только на четвертом месте.
ФОТО. Барселона опередила Реал Мадрид на 49 очков
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.