ФОТО. Барселона опередила Реал Мадрид на 49 очков

Каталонская Барселона стала лучшей в Испании по итогам последнего десятилетия. Барселона набрала за этот период 928 балла. Мадридский Реал отстал от каталонцев на 49 очков, а Атлетико почти на 200.
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Источник — Sport.ua
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