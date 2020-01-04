ФОТО. Барселона опередила Реал Мадрид на 49 очков

Барселона доминировала в 2010-2019 годах

  • 04.01.2020 20:21
  • 2165 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Барселона опередила Реал Мадрид на 49 очков
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Каталонская Барселона стала лучшей в Испании по итогам последнего десятилетия. Барселона набрала за этот период 928 балла. Мадридский Реал отстал от каталонцев на 49 очков, а Атлетико почти на 200.

 

 

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 04.01.2020 20:44
    0
    Каталонская Барселона стала лучшей в Испании по итогам последнего десятилетия. В Испании- да, но Реал три года подряд брал кубок Лиги Чемпионов. И если положить на одну чашу весов доминирование Барселоны в Испании, а на вторую чашу весов три подряд кубка Лиги чемпионов Реала, то вторая чаша в 1000 раз перевесит
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 04.01.2020 20:40
    0
    Kovalenkobrevno, 04.01.2020 20:32
    Дорогая редакция, что вы там курите?? В 383-х играх 928 очков? самим не смешно?
    а что не так? 383 умножить на 3 выходит 1149. а так как были ничьи и поражения выходит 928. все правильно. учи уроки математик
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 04.01.2020 20:36
    +2
    Kovalenkobrevno, 04.01.2020 20:32
    Дорогая редакция, что вы там курите?? В 383-х играх 928 очков? самим не смешно?
    а що не так?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 04.01.2020 20:32
    -4
    Дорогая редакция, что вы там курите?? В 383-х играх 928 очков? самим не смешно?
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 04.01.2020 20:36
    +2
    Kovalenkobrevno, 04.01.2020 20:32
    Дорогая редакция, что вы там курите?? В 383-х играх 928 очков? самим не смешно?
    а що не так?
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 04.01.2020 20:44
    0
    Каталонская Барселона стала лучшей в Испании по итогам последнего десятилетия. В Испании- да, но Реал три года подряд брал кубок Лиги Чемпионов. И если положить на одну чашу весов доминирование Барселоны в Испании, а на вторую чашу весов три подряд кубка Лиги чемпионов Реала, то вторая чаша в 1000 раз перевесит
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 04.01.2020 20:40
    0
    Kovalenkobrevno, 04.01.2020 20:32
    Дорогая редакция, что вы там курите?? В 383-х играх 928 очков? самим не смешно?
    а что не так? 383 умножить на 3 выходит 1149. а так как были ничьи и поражения выходит 928. все правильно. учи уроки математик
    Ссылка
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