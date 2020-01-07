Экс-форвард Днепра, не имеющий практики в Роме, отказал Ньюкаслу

Форвард «Ромы» Никола Калинич, который нынешний сезон проводит в Риме на правах аренды из «Атлетико», получил предложение о переходе в «Ньюкасл», но ответил на него отказом.

32-летний хорват выразил готовность во второй части сезона выиграть конкуренцию за право попадать в основу «Ромы», а потому не покинет Италию в зимнее трансферное окно.

С 2009 по 2011 годы Калинич уже выступал в Англии, в рядах «Блэкберна», у которого его контракт и выкупил «Днепр».

В текущем розыгрыше Серии А на счету Калинича 5 матчей, в которых он не отличался голевыми действиями и суммарно провел на поле лишь 94 минуты.