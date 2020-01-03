Ньюкасл интересуется экс-форвардом Днепра Калиничем

«Ньюкасл» проявляет интерес к экс-форварду «Днепра» Николе Калиничу.

Сейчас хорватский форвард выступает на правах аренды за «Рому», в составе которой провел всего 5 матчей. В продолжении сотрудничества не заинтересован ни клуб, ни игрок.

Контракт Калинича по-прежнему принадлежит мадридскому «Атлетико».

Ранее Калинич уже выступал в Англии в 2009-2011 годах за «Блэкберн».