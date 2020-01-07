Флуминенсе интересуется Додо

Руководство «Флуминенсе» в зимнее трансферное окно планирует осуществить порядка 5-6 подписаний новых игроков для усиления кадрового потенциала команды.

В список потенциальных новичков «Флу» входит 21-летний правый фулбек «Шахтера» Додо, который ныне пребывает в лагере олимпийской сборной Бразилии и ведет подготовку в Предолимпийскому турниру КОНМЕБОЛ.

В минувшем розыгрыше чемпионата Бразилии «Флуминенсе» финишировал на 14-м месте, а цвета команды защищал арендованный у «Шахтера» хавбек Веллингтон Нем.

Додо в нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги провел 11 матчей, забил 1 гол.