Додо вызван в сборную Бразилии для участия в отборе на Олимпийские игры

Защитник «Шахтера» попал в состав команды, которой предстоит завоевать путевку на Олимпиаду в Токио

  • 28.12.2019 10:20
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Додо вызван в сборную Бразилии для участия в отборе на Олимпийские игры
© ФК Шахтер. Додо

Правый фулбек «Шахтера» Додо включен в состав олимпийской сборной Бразилии, которой в начале следующего года предстоит принять участие в Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ, по итогам которого две лучшие команды получат право представить регион на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Турнир пройдет с 18 января по 9 февраля 2020 года, но команда соберется уже 3 января для того, чтобы провести небольшой подготовительный цикл и провести несколько товарищеских матчей.

Отметим, что олимпийская сборная Бразилии по итогам жеребьевки оказалась в группе В, где сыграет с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. В свою очередь, в группе А поборются Аргентина, Колумбия, Чили, Эквадор и Венесуэла.

На второй стадии Предолимпийского турнира по две лучшие команды из групп А и В попадут в финальную группу, где четыре сборных выявят двух обладателей путевок на Олимпийские игры.

Напомним, Додо в ноябре дебютировал за олимпийскую сборную Бразилии, сыграв в спарринге против США.

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